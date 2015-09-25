S&P ожидаемо понизило рейтинг Украины до "выборочного дефолта"

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) снизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте с "СС" до "SD", или уровня "выборочного дефолта".

Об этом сообщается на сайте агентства.

Рейтинг "SD" означает, что эмитент отказался от выплат по некоторым обязательствам.

В то же время агентство подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги Украины в национальной валюте на уровне "CC+/C". Прогноз по долгосрочному рейтингу в национальной валюте негативный.

Напомним, Министерство финансов ожидало, что временная приостановка платежей по погашению и обслуживанию госдолга в рамках реструктуризации может привести к дальнейшему техническому снижению рейтинговыми агентствами суверенного рейтинга Украины.

"Это действие рейтинговых агентств является ожидаемым, техническим и временным. Сразу после юридического завершения процесса реструктуризации мы ожидаем пересмотра и повышения суверенного рейтинга со стороны международных рейтинговых агентств, как это произошло во время и после юридического оформления сделки по перепрофилированию еврооблигаций «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка», - говорится в сообщении.

Минфин отметил, что потенциальное снижение суверенных рейтингов Украины не окажет значительного влияния на процесс реструктуризации долга.

Как сообщал УНИАН, 27 августа Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. Реструктуризация предполагает полное списание 3,8 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита в сумме 11,5 млрд долл. на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

Кабинет министров Украины с 23 сентября начал процедуру реструктуризации государственного и гарантированного государством долга и его списания, которая закончится ориентировочно до 1 декабря текущего года.

Для завершения реструктуризации правительство временно приостановило выплаты по 9 из 14 серий облигаций внешнего госзайма и гарантированных государством еврооблигаций ГП «Фининпро», входящих в периметр реструктуризации, включая еврооблигации с погашением в сентябре и октябре 2015 года.