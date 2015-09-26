Демчишин: Парафированный протокол о поставках газа будет подписан на ближайшей неделе
00:40, 26 сентября 2015Финансы
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Министр энергетики Украины Владимир Демчишин считает, что трехсторонний протокол относительно условий поставок российского газа Украине, который был парафирован в пятницу в Брюсселе, будет подписан на ближайшей неделе.
Демчишин не сказал, где пройдет подписание, отметив, что это не важно
"Это - технический вопрос, в котором будет задействовано гораздо больше участников, чтобы отработать это в деталях. Подписание состоится в ближайшее время. Речь идет, максимум, о неделе", - сказал он в пятницу в Брюсселе по окончании переговоров, передает собственный корреспондент УНИАН.
Вместе с тем, Демчишин не сказал, где пройдет подписание, отметив, что это не важно.
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