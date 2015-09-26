Демчишин: Парафированный протокол о поставках газа будет подписан на ближайшей неделе

"Это - технический вопрос, в котором будет задействовано гораздо больше участников, чтобы отработать это в деталях. Подписание состоится в ближайшее время. Речь идет, максимум, о неделе", - сказал он в пятницу в Брюсселе по окончании переговоров, передает собственный корреспондент УНИАН.

Вместе с тем, Демчишин не сказал, где пройдет подписание, отметив, что это не важно.