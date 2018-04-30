Баланс недели: газовые договоренности, запоздалые санкции и старт реструктуризации

На минувшей неделе, похоже, была поставлена точка в газовых переговорах относительно поставок российского топлива в Украину в зимний период. Трехстороння встреча Украина-ЕС-Россия, которая состоялась в пятницу, 25 сентября, в Брюсселе, завершилась парафированием протокола, в котором зафиксированы все условия «зимнего контракта».

Вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шевчович заявил, что «все технические детали согласованы, и рамочные условия созданы». Он пояснил, что «зимний пакет» состоит из двух документов - протокола и приложения к существующему коммерческому контракту между «Газпромом» и «Нафтогазом», в котором содержатся детали, необходимые для практического выполнения протокола. «В протоколе содержатся условия поставки газа из России в Украину с 1 октября до конца марта 2016 года», - детализировал Шевчович.

Кроме того, он напомнил о решении правительства РФ снизить пошлины - «это снизит цену на газ с 251 доллара до 232 долларов». Шевчович утверждает, что до конца года будет мобилизовано $500 млн для покупки 2 млрд кубометров российского газа для дальнейшей закачки в подземные хранилища Украины.

Кроме того, Шевчович подчеркнул, что в четвертом квартале 2015-го и первом квартале 2016-го Россия опустит цену на газ до уровня, который существует в соседних странах ЕС путем дополнительного снижения пошлины.

Министр энергетики Украины Владимир Демчишин сообщил, что трехсторонний газовый протокол будет подписан на ближайшей неделе. «Это - технический вопрос, в котором будет задействовано гораздо больше участников, чтобы отработать это в деталях. Подписание состоится в ближайшее время. Речь идет, максимум, о неделе», - сказал он, не уточнив, где пройдет подписание, отметив, что это не важно.

Важно другое. Министерство экономического развития Российской Федерации определило на этот год цену на газ 222 доллара за тысячу кубометров. Это - средняя стоимость, значит – для кого-то она может быть выше, а для кого-то – ниже, с учетом политики Кремля. В любом случае, Украина, которая находится на ближнем конце экспортной трубы «Газпрома», должна получить цену на газ ниже средней экспортной цены, чего, судя по заявлению Шевчовича, не произошло. Хотя, он обещает, что все еще может состояться. Хочется в это верить, особенно с учетом того, что цены на нефть, к которым привязан контракт «Газпрома», продолжают падать. То есть, реальная рыночная цена газа для Украины, по оценкам экспертов, должна быть не более 200 долларов.

Запоздалые санкции

На минувшей неделе заработали санкции Украины против России. В условиях военной агрессии РФ их ввод со стороны нашей страны – мера, мягко говоря, давно ожидаемая. В составленный Советом национальной безопасности и обороны санкционный список попали около 400 человек и 100 компаний. Это - банки, транспортные и IT- компании, общественные движения и благотворительные организации. Самые примечательные - «Аэрофлот», «Лаборатория Касперского», «Доктор Веб», телекомпании НТВ, «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-Планета» и «Россия-24», общественное движение «Новороссия».

В пятницу замкнулся круг принятия решений в отношении механизма действия санкций. Кабмин запретил попавшим под санкции российским компаниям участвовать в конкурсах на проведение государственных закупок и, таким образом, иметь доступ к государственному бюджету, поручил Государственной службе спецсвязи и телекоммуникаций прекратить использование санкционных российских ПК в органах власти, а также запретил полеты российских авиакомпаний, в первую очередь «Аэрофлота» и «Трансаэро», в Украину. Кроме того, запрещены транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию нашей страны, если они везут товары военного назначения, двойного назначения или российских военных.

«Нечего делать российским самолетам с российскими триколорами в украинских аэропортах», - заявил премьер-министр Арсений Яценюк.

Начало длинного пути

На минувшей неделе Кабинет министров объявил о непосредственном начале реструктуризации внешнего долга Украины и намерении провести обмен всех 14 выпусков государственных облигаций на новые ценные бумаги. Технические вопросы планируется уладить до 1 декабря.

В связи с этим Кабмин «заморозил» погашение основного долга по облигациям на 500 млн долл., которое должно было состояться 23 сентября, и на 600 млн евро, намеченное на конец октября. Эксперты отмечают, что объявление моратория является техническим решением правительства и призывают не путать его с полноценным дефолтом. Да, международные рейтинговые агентства могут снизить рейтинги Украины до дефолтных. Однако, такое решение, как и мораторий на выплату долга, является техническим. Согласно мировой практике, сразу же после завершения процесса реструктуризации рейтинги должны пойти вверх и основываться исключительно на дальнейшей кредитной перспективе и долговой структуре нашей страны.

Министерство финансов готовится к встрече с каждым кредитором, которая, как было объявлено на минувшей неделе, пройдет в середине октября в Лондоне. Состоятся переговоры и с самым капризным кредитором – держателем бондов на 3 млрд долл. с погашением 25 декабря – Фондом национального благосостояния Российской Федерации.

В минувшую среду глава Минфина РФ Антон Силуанов в очередной раз заявил, что Россия настаивает на погашении задолженности. Восточная соседка упорно отказывается принять предложение украинского правительства по реструктуризации долга. Но позиция Кабмина непоколебима: Украина не будет предлагать РФ другие условия реструктуризации и уж точно не станет погашать обязательства в ближайшие 4 года. В связи с этим эксперты прогнозируют, что после 25 декабря нашей стране придется столкнуться с наплывом российских судебных исков в Лондонском арбитраже.

Оптимизм Нацбанка

На минувшей неделе Нацбанк фонтанировал хорошими новостями. Сначала глава НБУ Валерия Гонтарева объявила о понижении учетной ставки сразу на 5 процентных пунктов – до 22%. Еще два месяца назад ставка была на рекордном для банковской системы уровне 30%, а в августе была снижена до 27%.

Такое решение Нацбанка объясняетя достаточно радужными прогнозами регулятора в отношении уровня инфляции на следующие несколько лет. Регулятор ожидает, что инфляция к концу года составит 44-45%, в следующем году – опустится до 12%, а уже через три года установится на уровне 5%.

В то же время, опрошенные УНИАН участники рынка не переоценивают влияние усилий регулятора. Эксперты отмечают безусловный положительный эффект, который окажет снижение учетной ставки до 22% и анонс НБУ в отношении ее дальнейшего падения. Вместе с тем, в ближайшее время банкиры не станут спешить опускать ставки по депозитам и кредитам более чем на 1-2%.

Далее Гонтарева сообщила, что украинская экономика потихоньку начала выкарапкиваться из кризиса. По ее словам, в третьем квартале реальный рост ВВП составил 1% по сравнению с предыдущим кварталом. Как отметили в НБУ, по итогам года ВВП все равно упадет на 11,5%, но уже в 2016 году вырастет на 2,4%.

Всемирный банк (ВБ) тоже ожидает падение ВВП Украины на 12%, хотя в апреле прогнозировал минус 7,5%. Как сообщили на минувшей неделе представители банка, в 2016 году ВВП Украины покажет рост на 1%, а к 2018 году вырастет на целых 3%. Что касается инфляции, то, по прогнозам Всемирного банка, в следующем году она должна замедлится до 23,4%, а к 2018 году – до 7%.

И напоследок глава НБУ заявила об ожидании третьего транша кредита МВФ уже в октябре. Благодаря этим средствам Нацбанк сможет пополнить свои золотовалютные резервы. В этом году Украина уже получила два транша фонда на 6,7 млрд долл. в рамках одобренной в начале года программы кредитования с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) на общую сумму 17,5 млрд долл.

Базар земли

На минувшей неделе в ходе выездного заседания в Полтаве Кабинет министров затронул один из самых дискуссионных вопросов развития экономики – открывать или не открывать рынок земли. Мораторий на продажу земли сельхозназначения действует в Украине десяток лет. Однако, согласно принятому в декабре 2012 года закону, срок действия запрета на куплю-продажу земли истекает уже 1 января 2016 года, а значит, назрела необходимость принимать какое-то решение.

Казалось бы, в условиях, когда президент несколько раз призывал обсудить этот вопрос, а в коалиционном соглашении четко прописан пункт о запуске рынка земли, решение очевидно. Но, с другой стороны, население не знает/боится/не готово к запуску рынка, а ряд экспертов прогнозируют массовую скупку земли иностранцами и агрохолдингами. Сами агрохолдинги трубят о том, что не смогут работать несколько лет после открытия рынка земли, потому что собственники начнут беспорядочно продавать арендуемую ими землю.

Этот клубок нужно распутать, что и сделало правительство в минувшую среду. Стало ясно, что мораторий будет продлен. Как сказал премьер-министр Арсений Яценюк, с действующими законами с 2016 года заработает не рынок земли, а базар земли. Проблема не только в том, что на сегодняшний день не сформирована соответствующая законодательная база, но и в том, что государственный земельный кадастр заполнен всего на 11%. Это значит, что государство толком не знает, какой землей располагает, где и в каком количестве.

Поэтому Яценюк поручил профильным ведомствам сформировать пакет законопроектов, способствующих запуску земельного рынка. Однако Государственная служба геокадастра предупредила, что даже если Украина примет эти законы в ближайшее время, запустить рынок можно будет не раньше 2018 года.

В то же время, некоторые эксперты утверждают, что даже с существующей нормативной базой отмена моратория вполне возможна, единственное условие успеха – постепенный запуск рынка. Правки в процесс регулирования предлагается вносить по результатам экспериментов, проводимых для начала в границе отдельных районов. К тому же эксперты, поддерживающие запуск рынка земли, скептически оценивают перспективу ее массового перехода в руки иностранцам или крупным компаниям, ведь продать землю, по их оценкам, готовы только 10-15% собственников и по достаточно высокой цене.

Алина Зименко (УНИАН)