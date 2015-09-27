Китай планирует выделить 12 миллиардов долларов развивающимся странам

Китайский лидер пообещал увеличить эту сумму до 12 миллиардов в течение следующих 15 лет, передает русская служба Би-Би-Си.

"Китай продолжит увеличивать инвестиции в наименее развитые страны, намереваясь довести их до 12 миллиардов долларов к 2030 году", - заявил лидер Китая, выступая на саммите ООН.

Кроме того, Си Цзиньпин сказал, что Китай спишет долги наименее развитым странам, государствам, не имеющим выхода к морю, и небольшим островным развивающимся странам.

Читайте такжеЦБ Китая заявляет, что девальвация юаня носит временный характер

Аналитики отмечают, что Китай заинтересован в том, чтобы стать глобальным игроком на мировой арене. В прошлом западные страны критиковали Пекин за то, что им движет личный интерес, а не желание бороться с бедностью в мире.

Ранее УНИАН сообщал, что Государственный комитет по развитию и реформам (NDRC) КНР отменит ограничения для компаний на привлечение средств на зарубежных долговых рынках с целью замедлить отток капитала из страны после девальвации юаня