Visa может отключить местные операции по картам российских банков с 1 октября

До 1 октября российская Национальная система платежных карт (НСПК) должна полностью переключить все операции Visa на себя. Будет ли завершен этот процесс в срок, неясно, ряд настроек в НСПК все еще проводится. Однако к сбоям по карточным операциям изменения привести не должны, считают там. По мнению экспертов, Visa слишком сильно дорожит репутацией, чтобы реально отказывать клиентам в обслуживании.

Об этом сообщает Коммерсант.

Отмечается, что Visa разослала письмо, в котором предупредила членов системы об изменениях в порядке обслуживания карт. "Visa сообщила, что с 1 октября, если авторизационные запросы (получение одобрение от системы на проведение операции) по локальным операциям (внутри России) будут поступать в Visa, она не гарантирует их обработку",— сообщает издание.

Visa фактически снимает с себя ответственность за отказ обрабатывать операции, за которые ей пришлось бы повторно внести страховой депозит в ЦБ. Visa подтвердила направление такого письма всем банкам.

Перевести весь трафик по картам МПС от банков и самих систем в НСПК по закону требовалось до 31 марта. MasterCard, за исключением отдельно взятых банков, уложилась в этот срок и перевела своих участников в НСПК. Visa начала процедуру передачи своего процессинга позже.

В итоге она нарушила установленные сроки и была вынуждена разместить страховой депозит в российском Центробанке, однако впоследствии он был возвращен (официальный размер не раскрывался, по оценкам экспертов — до $50 миллионов). Тогда же было объявлено, что миграция банков в НСПК по картам Visa завершится не позднее 31 мая. Но фактически в этот срок был реализован лишь частичный переход, в рамках которого банки-эквайеры должны направлять авторизационные запросы в НСПК, а НСПК уже передает их Visa.

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С 1 октября согласно первоначальной схеме банки должны работать только по процессингу НСПК. Однако, полная миграция еще не завершена, и направленное банкам письмо Visa это фактически подтверждает. О том, что часть трафика, поступающего от некоторых банков в НСПК, все еще одобряется Visa, рассказали несколько банков, входящих в топ-20. Оценить масштабы таких операций невозможно, официально информации об этом у банков нет. В НСПК и Visa говорят, что речь идет только о небольшом количестве операций.

"Все банки — прямые участники отправляют внутрироссийские авторизационные запросы и осуществляют обмен клиринговыми сообщениями по картам Visa через НСПК. Но иногда, в силу ошибок процессинговых систем банков, бывают единичные случаи направления запросов в Visa. Именно поэтому банкам было направлено уведомление о необходимости дополнительного контроля и устранения подобных ошибок", - говорится в сообщении.

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По оценкам участников рынка, на полное завершение миграции в НСПК необходимо не меньше месяца. В отведенные Visa три рабочих дня сентября завершить этот процесс едва ли возможно.