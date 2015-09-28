Дешевая нефть заставляет Саудовскую Аравию возвращать активы для проведения операции в Йемене и поддержания экономики

Саудовская Аравия отозвала из зарубежных инвестфондов активы на десятки миллиардов долларов, стремясь сократить дефицит бюджета и уменьшить возможные риски на фондовых рынках на фоне падения цен на нефть, сообщает РБК.

"Начиная с третьего квартала 2014 года иностранные резервы Валютного агентства Саудовской Аравии сократились почти на 73 миллиарда долларов. В это же самое время государству необходимы средства на поддержку экономики и на финансирование военной кампании в Йемене",- говорится в сообщении.

Компенсировать быстрое снижение резервов пытается также Центробанк Саудовской Аравии. С этой целью регулятор обратился к банкам с просьбой обеспечить финансирование программы облигаций.

"За последние годы саудовское Валютное агентство создало широкий круг учреждений по управлению своими активами, в том числе совместно с такими компаниями, как Aberdeen Asset Management, Fidelity, Invesco и Goldman Sachs. Фонд BlackRock, который банкиры называют оператором наибольшего количества средств Саудовской Аравии, уже сообщил о чистом оттоке средств из Европы, Ближнего Востока и Африки", - подчеркивает издание.

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21 сентября аналитиков компании Wood Mackenzie подсчитали, что падение мировых цен на нефть в будущем может поставить под угрозу проекты нефтяных компаний на общую сумм в 1,5 триллиона долларов, а инвестиции в отрасль могут сократиться на 20-30%. Ранее аналитики Goldman Sachs заявили, что низкие цены на нефть могут сохраниться в течение еще 15 лет. В компании полагают, что в среднем нефть будет стоить около 50 долларов за баррель, но цена может упасть и до 20 долларов.