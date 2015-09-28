Дешевая нефть заставляет Саудовскую Аравию возвращать активы для проведения операции в Йемене и поддержания экономики
Начиная с третьего квартала 2014 года иностранные резервы Валютного агентства Саудовской Аравии сократились почти на 73 миллиарда долларов.
Саудовская Аравия отозвала из зарубежных инвестфондов активы на десятки миллиардов долларов, стремясь сократить дефицит бюджета и уменьшить возможные риски на фондовых рынках на фоне падения цен на нефть, сообщает РБК.
"Начиная с третьего квартала 2014 года иностранные резервы Валютного агентства Саудовской Аравии сократились почти на 73 миллиарда долларов. В это же самое время государству необходимы средства на поддержку экономики и на финансирование военной кампании в Йемене",- говорится в сообщении.
Компенсировать быстрое снижение резервов пытается также Центробанк Саудовской Аравии. С этой целью регулятор обратился к банкам с просьбой обеспечить финансирование программы облигаций.
"За последние годы саудовское Валютное агентство создало широкий круг учреждений по управлению своими активами, в том числе совместно с такими компаниями, как Aberdeen Asset Management, Fidelity, Invesco и Goldman Sachs. Фонд BlackRock, который банкиры называют оператором наибольшего количества средств Саудовской Аравии, уже сообщил о чистом оттоке средств из Европы, Ближнего Востока и Африки", - подчеркивает издание.
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21 сентября аналитиков компании Wood Mackenzie подсчитали, что падение мировых цен на нефть в будущем может поставить под угрозу проекты нефтяных компаний на общую сумм в 1,5 триллиона долларов, а инвестиции в отрасль могут сократиться на 20-30%. Ранее аналитики Goldman Sachs заявили, что низкие цены на нефть могут сохраниться в течение еще 15 лет. В компании полагают, что в среднем нефть будет стоить около 50 долларов за баррель, но цена может упасть и до 20 долларов.