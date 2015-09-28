Гривня торгуется на межбанке по 21,70 за доллар
13:26, 28 сентября 2015Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,0560/24,2770 гривни/евро.
На 12:00 было заключено 54 сделки на сумму 43,49 млн долларов / epizod.com.ua
В понедельник, 28 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,50/21,70 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,0560/24,2770 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3270/0,3300 гривни/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 21,6435 гривни/доллар, к этому часу было заключено 54 сделки на сумму 43,49 миллиона долларов.
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