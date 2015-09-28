Украина предложила держателям "коротких" евробондов более выгодные условия - Bloomberg

Украина в рамках реструктуризации задолженности по еврооблигациям на 18 миллиардов долларов предложила держателям "коротких" облигаций приоритетное право получения новых бондов с более ранними сроками погашения, сообщает Bloomberg.

Ранее агентство сообщало, что держатели "коротких" евробондов Украины, очередная выплата по которым планировалась 23 сентября, не согласны с некоторыми условиями реструктуризации, одобренными Комитетом кредиторов и украинским парламентом.

Согласно данным агентства, Украина предложила обменять еврооблигации на 500 миллионов долларов, которые должны были погаситься в сентябре, и номинированные в евро бонды с погашением в октябре, на новые бумаги с погашением в 2019 году, что соответствует требованиям группы кредиторов, владеющих не менее 25% выпуска облигаций.

При этом, владельцы 12 других серий ценных бумаг, включенных в реструктуризацию, в том числе держатель "российских" бондов на 3 миллиарда долларов с погашением в декабре, получат новые ценные бумаги с погашением с 2020 по 2027 годы.

Агентство отмечает, что в рамках соглашения с кредиторами Украина может заморозить выплаты по любой задолженности, по которой не проведена реструктуризация.

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Как сообщал УНИАН, 27 августа Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 миллиардов долларов. Реструктуризация предполагает полное списание 3,8 миллиарда долларов, отсрочку платежей по телу кредита в сумме 11,5 миллиарда долларов на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

Кабинет министров Украины с 23 сентября начал процедуру реструктуризации государственного и гарантированного государством долга и его списания, которая закончится ориентировочно до 1 декабря текущего года.

Для завершения реструктуризации правительство временно приостановило выплаты по 9 из 14 серий облигаций внешнего госзайма и гарантированных государством еврооблигаций ГП "Фининпро", входящих в периметр реструктуризации, включая еврооблигации с погашением в сентябре и октябре 2015 года.

Кабинет министров Украины обнародовал меморандум об условиях обмена государственных и гарантированных государством еврооблигаций и предложил держателям долговых бумаг до 12 октября подать заявки на участие в собрании по обмену этих бумаг на новые. Проведение собрания с кредиторами ожидается 14 октября.