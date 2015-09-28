Российские нефтяники победили в "битве за налоги" - деньги будут искать в другом месте

В России в ходе состоявшегося сегодня правительственного совещания было принято решение отказаться от идеи корректировки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтедобывающих компании, сообщила журналистам пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова, передает РБК.

Она пояснила, что вместо предложенной Минфином корректировки НДПИ будут рассмотрены варианты более медленного уменьшения экспортной пошлины на нефть, а так же возможность использования других источников в целях повышения дополнительных доходов бюджета.

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Ранее сообщалось, что ведущие российские нефтяные компании планируют представить Медведеву консолидированный отзыв на предложение Минфина увеличить налог на добычу нефти, а их руководители уже направили президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором оценили «негативный мультипликативный эффект» от снижения инвестиций в 7 трлн руб. до 2025 года.

Падение инвестиций, предупредили руководители ведущих компаний отрасли, повлечет за собой снижение объемов добычи более чем на 100 млн т за 2016–2018 годы, а выпадающие доходы в этом случае превысят 1,3 трлн руб. «С 2018 года снижение доходов бюджетной системы из-за падения добычи превысит дополнительные доходы от предлагаемого роста фискальных ставок», — говорилось в письме.

Минфин на прошлой неделе предложил внести изменения в расчет ставки НДПИ на нефть, которые позволят в 2016 году увеличить сборы в бюджет на 609 млрд руб. (в 2017 году — на 525 млрд руб., в 2018 году — на 476 млрд руб.).

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По оценке Газпромбанка, больше всего от такого решения пострадает «Роснефть» — ее выплаты в 2016 году вырастут примерно на 200 млрд руб., что соответствует 20% EDITDA госкомпании за прошлый год. ЛУКОЙЛу придется заплатить дополнительно около 95 млрд руб. (9% EBITDA), «Сургутнефтегазу» — 70 млрд руб. (26% EBITDA), «Газпром нефти» — около 50 млрд руб. (15% EBITDA). В более выгодном положении «Татнефть» и «Башнефть» — за счет большого числа выработанных месторождений, имеющих льготу по НДПИ, их дополнительные выплаты составят около 10% прошлогоднего показателя EBITDA.

Ранее Путин поручил правительству подумать над тем, как пополнить бюджет за счет направления в него доходов компаний-экспортеров, полученных ими благодаря падению курса рубля.