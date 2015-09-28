МВФ понизит прогноз роста мировой экономики

Международный валютный фонд, видимо, понизит прогноз роста мировой экономики в этом и следующем году из-за замедления на развивающихся рынках, сообщает Прайм со ссылкой на заявление директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард.

"Это явление должно обусловить пересмотр нашего прогноза роста. Рост мирового ВВП на 3,3% более не представляется реалистичным. Тем не менее, он останется выше 3%", - сказала Лагард.

Выход макроэкономического прогноза МВФ запланирован на понедельник.

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Как сообщал УНИАН, 11 июня Всемирный банк призвал "пристегнуть ремни" и понизил прогноз роста мирового ВВП с 3% до 2% в 2015 году.