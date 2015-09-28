Financial Times: несогласие России на реструктуризацию долга приведет ее к финансовой изоляции

Нежелание России участвовать в долговой операции, проводимой украинским правительством с кредиторами страны, приведет ее к финансовой изоляции в случае, если большинство других кредиторов все-таки примут условия реструктуризации. Такое мнение высказали ряд британских экономистов в комментарии Financial Times.

"Потенциальная сделка с кредиторами имеет дополнительное значение: она оставит Россию (не принимающую условий реструктуризации долга - УНИАН) без союзников на рынке финансового менеджмента, а значит – в изоляции", - пишет издание.

Financial Times отмечает, что сейчас ряд заемщиков, не входящих в Комитет кредиторов, но участвующих в долговой операции украинского правительства, ожидают вердикта Международной ассоциации свопов и деривативов об условиях реструктуризации долга и возможностях страховых выплат. Однако Украина уже предложила им уступку. "После жалоб на жесткость условий реструктуризации держатели бондов, выплаты по которым были запланированы на конец 2015 года, получили право обменять бумаги на бонды со сроком выплаты в 2019 году", - напомнила Financial Times.

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Как сообщал УНИАН, 27 августа Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 миллиардов долларов. Реструктуризация предполагает полное списание 3,8 миллиарда долларов, отсрочку платежей по телу кредита в сумме 11,5 миллиарда долларов на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых. Кроме того, условия реструктуризации предполагают использование так называемых инструментов восстановления стоимости (value recovery instruments) – специальных долговых бумаг, которые будут выпущены не ранее 2021 года при условии достижения определенных макропоказателей развития экономики. Минфин США, а также ключевой кредитор страны – МВФ призвали всех кредиторов Украины как можно скорее завершить переговоры по долговым операциям и принять условия реструктуризации.

Правительство Украины с 23 сентября начало процедуру реструктуризации государственного и гарантированного государством долга и его списания, которая закончится ориентировочно до 1 декабря текущего года. Результаты реструктуризации по всем сериям долговых ценных бумаг, как ожидается, будут известны в течение октября или в начале ноября, а до конца ноября реструктуризация должна быть окончательно завершена, подчеркнули в Министерстве финансов Украины. С целью завершения реструктуризации государственного и гарантированного государством долга Кабинет министров временно остановил выплаты по некоторым государственным и гарантированным государством займам. Причем временная приостановка платежей является технической. Временная остановка платежей распространяется на 9 из 14 серий облигаций внешнего государственного займа и гарантированных государством еврооблигаций ГП "Фининпро", входящих в периметр реструктуризации, включая еврооблигации с погашением в сентябре и октябре 2015 года.

Как ожидается, первая встреча с кредиторами в рамках заявленной долговой операции пройдет 14 октября в Лондоне.

Что касается российского долга, то правительство РФ неоднократно приглашали принять участие в его реструктуризации. Напомним, 17 декабря 2013 года президент РФ Владимир Путин и президент Украины Виктор Янукович договорились о предоставлении российской стороной кредита Украине в объеме 15 миллиардов долларов. Кредит предусматривал обмен средств на суверенные евробонды Украины. Первый транш кредита в объеме 3 миллиарда долларов был предоставлен Украине в конце декабря 2013 года. Дальнейшие транши Украина не получала. Выплата долга в 3 миллиарда долларов была запланирована на декабрь 2015 года. Однако "российский" долг вошел в перечень долгов перед частными кредиторами, который подлежит реструктуризации. Российская сторона уже заявила о том, что не будет принимать участие в реструктуризации долга.