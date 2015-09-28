Предпринимателей оштрафовали за зарплаты в конвертах почти на 500 миллионов

Согласно сообщению, неофициальные работники после оформления заплатили в бюджет 11 млн грн налога на доходы физических лиц и около 24 млн грн единого социального взноса.

Также сообщается, что в январе-августе к госрегистрации было привлечено более 24 тыс. граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации, благодаря чему в бюджет было перечислено дополнительно 10 млн грн.

Всего с начала 2015 года проверки субъектов хозяйствования выявили нарушения налогового законодательства в сфере выплаты заработной платы и других доходов физических лиц у 57% общего количества проверенных работодателей.

«К уплате в бюджет доначислено более 490 млн грн налога на доходы физических лиц и штрафных санкций», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что благодаря вмешательству ГФС и местных органов власти более 12,6 тыс. субъектов хозяйственной деятельности повысили уровень заработной платы своим работникам, в результате чего в бюджет поступило дополнительно более 18,4 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2014 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом внесенный правительством Закон «О реформировании общеобязательного государственного социального страхования и легализации фонда оплаты труда», который предусматривает уменьшение уплаты единого социального взноса с ныне действующей ставки 41% до 16,4%. Однако ключевыми условиями для такого снижения ставки для работодателей-налогоплательщиков должны стать: увеличение фонда оплаты труда на 30%, установление средней зарплаты в размере не менее трех минимальных (свыше 3600 грн) и выполнение условий по дальнейшей детенизации зарплат.