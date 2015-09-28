Инвестпозиция Украины ухудшилась на 5%

Отрицательное значение чистой инвестиционной позиции Украины, представляющее собой разницу между активами и обязательствами перед нерезидентами, во втором квартале 2015 года выросло на 2,778 млрд долл. или на 5% - до 58,569 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, во втором квартале активы Украины снизились на 119 млн долл. или на 0,1% – до 125,943 млрд долл., в то время как пассивы выросли на 2,659 млрд долл. или на 1,5% – до 184,512 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, отрицательное значение чистой инвестиционной позиции Украины в первом квартале 2015 года снизилось на 8,086 млрд долл. или на 13,5% - до 52,009 млрд долл.

В 2014 году отрицательное значение чистой инвеспозиции Украины снизилось на 16,832 млрд долл., или на 21,9% - до 60,016 млрд долл.

Международная инвестиционная позиция отражает накопленные запасы внешних финансовых активов и пассивов страны, в частности все финансовые требования и обязательства резидентов страны относительно нерезидентов.