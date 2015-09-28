Путин о санкциях: Правила игры переписаны с учетом узкого круга стран

Об этом сообщает "Газета.Ru".

«Санкции против стран в обход ООН стали нормой, они служат способом устранения конкурентов с рынка», - заявил российский президент в ходе Генассамблеи ООН.

Путин подчеркнул, что еще недавно страны мечтали о мире без экономических границ, например, в рамках ВТО, однако международные санкции сводят подобные дискуссии на нет.

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«Вероятно, всех нас хотят поставить перед фактом, что правила игры переписаны с учетом узкого круга стран. Это чревато полной разбалансировкой мировой экономики», - заявил российский президент.

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Владимир Путин предлагает обсудить международные проблемы экономики, а также санкции против стран, как метод экономического давления на ближайших заседания ВТО, ООН и «большой двадцатки».

Как ранее сообщал УНИАН, во время своего віступления в ООН Барак Обама заявил, что санкции против России сохранятся.