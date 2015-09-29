Нацбанк хочет снизить объем наличных денег в экономике до 12%

Об этом сообщается на странице НБУ в социальной сети Facebook.

По оценкам НБУ, с начала 2015 года уровень наличности в экономике сократился на 2,3% - до 276,3 млрд грн на конец августа.

Регулятор отмечает, что украинцы активно рассчитываются платежными картами за товары и услуги в интернете. В частности, во втором квартале 2015 года интернет-платежи с использованием платежных карт составили более 45 млрд грн. В том числе более 111 млн операций на общую сумму почти 43 млрд грн граждане провели в Украине, до 2 млн платежей на сумму 2,5 млрд грн - в зарубежных интернет-магазинах.

Как сообщал УНИАН, НБУ планировал снизить предельную сумму наличных расчетов между физическими лицами до 50 тыс. грн со 150 тыс. грн, действующих в настоящее время. Общественное обсуждение инициативы по снижению предельной суммы наличных расчетов должно было завершиться 25 августа.

С 1 сентября 2013 года в Украине действует ограничение максимальной суммы наличных расчетов для предприятий (предпринимателей) в течение дня до 10 тыс. грн, для физлиц при расчетах с предприятиями (предпринимателями) и между собой по договорам купли-продажи, подлежащим нотариальному удостоверению, - до 150 тыс. грн.