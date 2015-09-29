Путин назвал главную причину падения экономики России

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Чарли Роузу заявил, что санкции в отношении РФ не являются главным тормозом для российской экономики, пишет Росбалт со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Они (санкции) вредят, конечно, но они не являются главной причиной снижения темпов роста российской экономики или других проблем, связанных с инфляцией. Для нас главная причина — это, конечно, снижение цен на мировых рынках на наши традиционные товары экспорта, на нефть, от нее и газ, некоторые другие товары. Это главное", — отметил он.

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На вопрос, справится ли Россия с санкциями, Путин ответил: "Само собой, даже сомнений в этом нет, это вообще даже не обсуждается".

"Есть здесь даже определенный плюс. Он заключается в том, что многое – особенно это касается высокотехнологичных сфер – мы раньше предпочитали просто покупать, используя нефтедоллары. Сегодня, поскольку введены санкции, мы или уже не можем купить, либо опасаемся того, что нам что-то будет закрыто, мы вынуждены были развернуть целые программы развития своей собственной высокотехнологичной экономики, промышленности, производства и научной сферы, — рассказал президент. — Это на самом деле то, что мы все равно должны были бы делать, но нам было это сложно, поскольку наши внутренние собственные национальные рынки были заполнены иностранной продукцией, и в рамках ВТО нам очень сложно было поддержать своего собственного производителя. А теперь, когда эти санкции введены и наши партнеры добровольно ушли с нашего рынка, это дает нам шанс на развитие".

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Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе.

Россия поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий Евросоюз, США, Канада, Япония, Австралия и многие другие страны ввели санкции против России.

По оценкам экспертов, Россия вследствие международных санкций потеряла 98 млрд евро.

Европейский Союз и США готовятся продлить санкции против России в 2016 году.