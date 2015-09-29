МВФ ухудшил прогноз для экономики России

МВФ пересмотрел в сторону ухудшения свои экономические прогнозы для России.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

В новом прогнозно-аналитическом докладе фонда, подготовленном к его годовому собранию, предсказывается сокращение российской экономики в текущем году на 3,8% ВВП и в будущем - на 0,6%.

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В конце июля, когда специалисты МВФ проводили очередной ежегодный обзор экономики РФ, речь шла о спаде в 3,4% в 2015 году и о росте на 0,2% в 2016 году.

Колебания оценок фонда специалисты связывают прежде всего с двумя недавними волнами снижения цен на нефть на мировых рынках.

Что касается инфляции, в нынешнем годы МВФ ожидает ее в России на уровне 15,8%, а в будущем - 8,6%.

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Новые прогнозы МВФ в целом созвучны оценкам российских властей. Банк России 11 сентября объявил, что ожидает в нынешнем году спада экономики на 3,9-4,4% ВВП, а в будущем - на 0,5-1,0% ВВП.

Ранее Минэкономразвития РФ несколько ухудшило свой прогноз по падению ВВП в 2015 году - до 3,6% с 3,3%.

Официально новый прогнозный доклад МВФ должен быть представлен 6 октября.