Украинцы за восемь месяцев заплатили 5,6 миллиарда военного сбора

Украинские налогоплательщики в январе-августе 2015 года заплатили в государственный бюджет 5,6 миллиарда гривень военного сбора, что на 15,1% больше, чем запланировано.

Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы.

По данным ГФС, в августе объем уплаченного сбора составил 743,6 миллиона гривень, что на 15,8% превышает плановый показатель.

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Как сообщал УНИАН, военный сбор был введен в Украине с августа 2014 года как дополнительный источник финансирования и поддержки армии, которая выполняет задания в зоне проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях. Ставка сбора составляет 1,5% доходов, подлежащих налогообложению.

По словам премьер-министра Украины Арсения Яценюка, украинцы в период с августа 2014 года и до конца декабря уплатили в бюджет 1,885 миллиарда гривень военного сбора, а дополнительные расходы на оборону и армию по сравнению с 2013 годом возросли на 15,6 миллиарда гривень.