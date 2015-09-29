С 1 октября россияне смогут признавать себя банкротами

Новый российский закон вступает в силу через два дня, с 1 октября 2015 года, и предусматривает, что любой гражданин РФ сможет попросить признать себя банкротом, если его долг превышает 500 тысяч рублей, а сам он не в состоянии расплатиться со всеми кредиторами, сообщает РБК.

"В таком случае он признается банкротом и освобождается от непогашенной части долга. Закон устанавливает, что просить признать себя банкротом должник имеет права не чаще, чем один раз в 5 лет", - говорится в сообщении.

План реструктуризации долга, следует из проекта, обязательно утверждается должником и одобряется советом кредиторов.

По данным российского Объединенного кредитного бюро (ОКБ), под действие закона о банкротстве попадают порядка 580 тысяч россиян — те, кто уже не способен справиться с долговой нагрузкой. Это около 1,5% от общего числа заемщиков с действующими кредитами.

При этом подать иск о собственном банкротстве могут еще 6,5 миллиона российских заемщиков, которые в настоящий момент не платят по своим кредитам более 90 дней.

Как подчеркивает пресс-служба Минэкономразвития РФ, институт банкротства физлиц направлен в первую очередь на защиту добросовестных должников, действительно оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Реализацию российского закона о банкротстве физлиц осложнит позиция арбитражных управляющих, которые являются обязательными участниками таких процессов. Как отметил арбитражный управляющий Сергей Стороженко, стоимость услуг очень низкая — всего 10 тысяч рублей, которые должник должен положить на депозит суда.

"Альтруистов, которые буду работать за такие деньги, будет немного", — уверен Стороженко.

Читайте такжеВ России банки выставили на продажу рекордную сумму "плохих" долгов

По его словам, есть вариант, что арбитражные управляющие будут формировать "пакеты" дел о банкротстве физлиц, например, по 100 дел на специалиста. "Тогда, возможно, это будет иметь какой-то смысл для арбитражного управляющего", — заключил Стороженко.