Минск договорился с Москвой об отсрочке платежей по кредитам

Россия и Беларусь договорились об отсрочке платежей по действующим кредитным линиям до 2016 года, сообщают РИА Новости.

"Достигнуты договоренности об отсрочке платежей по действующим кредитным линиям до 2016 года. При этом нужно отметить, что Белоруссия исполняет свои текущие финансовые обязательства полностью", - говорится в материалах.

Минск и Москва подписали межправительственное соглашение о выделении Беларуси финансовых ресурсов в российских рублях на сумму, эквивалентную 110 миллионов долларов, на 10 лет, включая 4-летний льготный период. В конце апреля Минск получил эту сумму в российских рублях.

"Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков в середине апреля заявил, что стороны договорились о рефинансировании платежей по государственному долгу Беларуси перед Россией и Антикризисным фондом ЕврАзЭС в 2015 году, формализация этих договоренностей находится на "финишной стадии", - говорится в сообщении.

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Ранее посол России в Минске Александр Суриков заявлял, что Беларусь ведет переговоры с РФ о реструктуризации выданных российских кредитов и отсрочке платежей по ним. По его информации, речь идет почти о 750 миллионах долларов долга перед Россией в 2015 году.