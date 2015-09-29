Кабмин выделил почти 0,5 миллиона помощи пострадавшим участникам Майдана

Об этом говорится в подписанном премьер-министром распоряжении от 23 сентября 2015 г. № 985-р.

"Выделить Министерству социальной политики 487,2 тысячи гривень для предоставления одноразовой денежной помощи лицам, которые получили тяжкие телесные повреждения во время участия в массовых акциях общественного протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 г. по 21 февраля 2014 г., в 50-кратном размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января 2015 года", - говорится в распоряжении.

Министерству финансов необходимо осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

Министерство социальной политики должно подать до 30 октября отчет об использовании средств, выделенных согласно этому распоряжению, Министерству экономического развития и торговли, Министерству финансов и Государственной казначейской службе.

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Как сообщал УНИАН, Кабмин своим распоряжением от 21 мая 2014 года выделил 11,7 миллиона гривень для выплаты денежной помощи семьям погибших в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года во время революционных событий на Майдане Незалежности в Киеве. Также Кабмин выделил средства на помощь пострадавшим в результате акций протеста. В феврале 2015 года Кабмин принял решение о повторных выплатах.