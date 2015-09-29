Стало известно, сколько потеряет Франция от перепродажи "Мистралей"

Об этом сообщает французское издание La Tribune со ссылкой на оценку комитета по финансам французского Сената.

«Если заключенное с Египтом принципиальное соглашение о перепродаже судов будет воплощено в жизнь, в итоге это обойдется бюджету государства в сумму в размере от €200 млн до €250 млн», - говорится в документе.

Глава комитета Сената Доминик де Легг отмечает, что если бы не Египет Франция вообще бы понесла около €1,1 млрд убытков, что увеличило бы дефицит бюджета на €556,7 млн.

Читайте такжеРоссия из-за девальвации рубля вернула за "Мистрали" вдвое больше, чем платила - Минпромторг РФ

При этом даже соглашение с Египтом обернется для французских властей дополнительными финансовыми затратами: власти обещают предоставить компании-производителю вертолетоносцев (DCNS) госсубсидию в размере €150 млн, чтобы покрыть разрыв между изначальной стоимостью кораблей и их итоговой стоимостью для Египта.

Ранее сообщалось, что в России ждут, когда Франция спросит разрешения на продажу «Мистралей» Египту.