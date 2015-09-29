Фонд гарантирования намерен продать активы 13 банков-банкротов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на текущей неделе планирует продать активы 13 неплатежеспособных банков на общую сумму 897,46 миллиона гривень.

Как сообщается на сайте фонда, по итогам прошлой недели ему удалось выручить в результате реализации имущества 11 неплатежеспособных банков более 36,27 миллиона гривень.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования планирует выручить от продажи активов неплатежеспособных банков 2,4 миллиарда гривень до конца текущего года благодаря активным продажам имущества 47 банков.

По оценкам фонда, треть активов неплатежеспособных банков в управлении фонда находится в залоге по долгам этих банков по кредитам рефинансирования НБУ.

За 2014 и неполный 2015 год Нацбанк признал неплатежеспособными 59 банков, которые в настоящее время выводит с рынка Фонд гарантирования вкладов.