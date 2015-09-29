Нацбанк укрепил официальную гривню до 21,52 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 30 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2152,7544 (29 сентября – 2158,8351)

100 EUR – 2411,9460 (29 сентября – 2411,4188)

10 RUR – 3,2501 (29 сентября – 3,2936).

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Как сообщал УНИАН, 29 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,45/21,53 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,1140/24,2010 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3250/0,3270 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,5275 гривни/доллар, к этому часу было заключено 625 сделок на сумму 507,22 миллиона долларов.