Обвал рубля сделал россиян беднее украинцев - СМИ

23:53, 29 сентября 2015
Финансы
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По оценке одной из крупнейших страховых компаний в мире — немецкой Allianz, обвал рубля сделал россиян беднее украинцев. 

евро / Википедия

Отмечается, что Allianz публикует данные своего ежегодного исследования по благосостоянию — Global Wealth Report, передает Газета.ру.

Компания считала два ключевых показателя: чистые финансовые активы на душу населения и валовые финансовые активы на душу населения.

В 2013 году на каждого россиянина приходилось €1808, а в 2014 году — уже только €902. Ключевая причина снижения показателя — обвал российской валюты по отношению к евро, так как показатели считаются в пересчете на европейскую валюту.

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В результате девальвации российской валюты Россия опустилась с 44-го на 50-е место.

Из российских соседей выше России оказалась Украина (48-е место, €1037 на душу населения), Польша (39-е место, €6194), Литва (36-е место, €6750), Латвия (31-е место, €8578), Эстония (29-е место, €11 026), Финляндия (20-е место, €25 059).

Ниже России в рейтинге стран оказались только Сербия (51-е место, €862), Индонезия (52-е место, €707) и Казахстан (53-е место, €406).

Среднемировое распределение чистых финансовых активов составляет €20 361 на душу населения.

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При этом валовая стоимость активов россиян лучше, чем у Украины: €2085 в России против €1282 в Украине.

Лидерами рейтинга по чистым финансовым активам на душу населения стали Швейцария €157 446 на душу населения, на втором месте США — €138 714, на третьем Великобритания — €86 233.

Как сообщал УНИАН ранее, государственный долг России за 2012-2014 год вырос на 92%. Основной рост долга, на 36,4%, пришелся на прошлый год. По оценкам Счетной палаты, причиной этого послужило привлечение облигаций федерального займа на триллион рублей для Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

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