Украина опустилась на три позиции в рейтинге конкурентоспособности, заняв 79-е место

Украина ухудшила свои позиции в Индексе глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI) рейтинга Всемирного экономического форума, заняв 79 место против 76 годом ранее.

Об этом говорится в докладе ВЭФ, опубликованном на сайте организации.

В этом году участниками рейтингами стали 140 стран мира.

Составители рейтинга оценивали широкий спектр факторов (порядка 100 позиций), включая развитие инфраструктуры, валютного и фондового рынка, работу государственного аппарата, судебной системы, деловую активность, уровень образования, показатели занятости населения и криминогенную обстановку.

Общий бал развития Украины по семибалльной шкале составил 4 балла против 4,1 балла годом ранее.

При этом, по оценкам аналитиков ВЭФ, наибольший бал получила сфера образования – 6,1 балла по 7-бальной шкале, наименьший – 3,1 балла – макроэкономическая стабильность и развитие государственных институтов.

По данным рейтинга, ближайшими соседями Украины стали Гватемала (78 место), Таджикистан (80 место) и Греция (81 место).

Справка УНИАН. Индекс конкурентоспособности ВЭФ является одной из главных публикаций Всемирного экономического форума, несущей не только информационную, но и вспомогательную функцию для государств, переживающих экономические и политические трансформации.

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В 2013 году Украина заняла 84-е место в Индексе конкурентоспособности из 148 стран, опустившись за год на 11 позиций из-за бюрократизма и отсутствия прозрачности институциональной структуры страны.

В 2014 году Украина улучшила свои позиции до 76-го места среди 144 участников рейтинга.