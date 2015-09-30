ВТО ухудшила прогноз роста мировой торговли

Как отмечается в прогнозе, опубликованном на сайте ВТО, ранее аналитики организации прогнозировали рост мировой торговли по итогам 2015 года на уровне 3,3%.

Кроме того, ВТО пересмотрела прогноз роста торговли в 2016 году, снизив его до 3,9% с 4%.

«Объемы мировой торговли вырастут не более чем на 2,8% в 2015 году из-за снижения спроса в Китае, Бразилии и других развивающихся экономиках мира. При этом объем торговли в 2016 году вырастет не более чем на 3,9%, что будет в любом случае ниже среднегодового показателя роста в 5%, фиксируемого в период с 1995 по 2015 годы», - говорится в сообщении ВТО.

Комментируя высказанные прогнозы, генеральный директор ВТО Роберто Азаведо отметил, что в период глобальных неопределенностей, а также в условиях роста бедности, необходимы новые импульсы развития торговых отношений. «И участники ВТО должны стать основным источником роста, объединяя свои усилия на нескольких фронтах, в том числе посредством торговых переговоров», - подчеркнул Азаведо.

Показателей торгового оборота непосредственно по Украине ВТО не привела.

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Как сообщал УНИАН, по данным Государственной фискальной службы, общий внешнеторговый оборот Украины по итогам января-июня 2015 года составил 36,2 млрд долл.. Украина осуществляла внешнеторговые операции с партнерами из 207 стран мира, при этом доля экспорта в страны Европейского Союза составила 33%, импорта – 43%, в то время как доля экспорта в страны СНГ составила 20%, импорта – 25%.