Банк Жеваго объявил дефолт по своим евробондам на $100 миллионов

Банк «Финансы и кредит» признал дефолт по своим евробондам на 100 млн долл. выпущенным в 2006 году, в связи с признанием банка неплатежеспособным.

Об этом говорится в биржевом сообщении банка на сайте Лондонской фондовой биржи.

Банк уточнил, что в соответствии с украинским законодательством, на время действия в банке временной администрации какие-либо выплаты по ценным бумагам осуществляться не будут.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2006 года банк «Финансы и Кредит» осуществил выпуск еврооблигаций на сумму 100 млн долл. по ставке 10,375% годовых. В 2009 году держатели ценных бумаг согласились на реструктуризацию 95% суммы облигаций на срок четыре года – до 25 января 2014 года с увеличением купона до 10,5% (сейчас – 10,375%) с полугодичной выплатой купона. В декабре 2014 года банк реструктуризировал евробонды на 95 млн долл. с доразмещением до 100 млн долл. до 2019 года с понижением ставки купона до 9,25% годовых.

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц 18 сентября ввел администрацию в банк «Финансы и Кредит» на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным.

Справка УНИАН. Банк «Финансы и кредит» (Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков Украины. Основными акционерами банка являются компании «Аскания» (46,50%) и F&C Realty (49,97%), подконтрольные бизнесмену Константину Жеваго.