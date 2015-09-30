Гривня укрепилась на межбанке до 21,35 за доллар

В среду, 30 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,25/21,35 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,8630/23,9730 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3230/0,3260 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 21,3649 грн/долл., к этому часу было заключено 89 сделок на сумму 44,86 млн долл.