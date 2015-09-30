Гривня укрепилась на межбанке до 21,35 за доллар
12:40, 30 сентября 2015Финансы
678
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,8630/23,9730 грн/евро
REUTERS
В среду, 30 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,25/21,35 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,8630/23,9730 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3230/0,3260 грн/рубль.
Читайте такжеНацбанк укрепил официальную гривню до 21,52 за доллар
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 21,3649 грн/долл., к этому часу было заключено 89 сделок на сумму 44,86 млн долл.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter