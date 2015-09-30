Frankfurter Allgemeine: Мошенничает ли Китай с экономическим ростом?

Об этом сообщает Йоханнес Пеннекамп в своей статье «Мошенничает ли Китай с экономическим ростом?», опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine.

Вряд ли любой другой вопрос беспокоит мировую экономику больше, чем сила китайской экономики. Если верить официальным цифрам, то, по крайней мере, в первой половине 2015 года все шло согласно плану: с 7 процентами роста экономики, Народная Республика абсолютно точно выполнила цели роста правительства. Но насколько надежны эти данные, опубликованные Национальным бюро статистики? И как их собирали?

Карстен Хольц, немецкий социолог в Гонконгском университете науки и технологии, уже несколько лет занимается методами и качеством китайской экономической статистики. «Эти цифры не особо надежны», говорит он. Поскольку, данные, которые получает НБС, относительно ограничены. «Для подсчета годового ВВП используют только предприятия в промышленном секторе, которые за год получают доходы по крайней мере в 20 миллионов юаней, или около $ 2,8 млн», объясняет исследователь. В 2013 году этот порог превысили примерно 350.000 предприятий по всей стране.

Однако, от 30 до 40 процентов промышленных рабочих в Китае работают в компаниях поменьше, и их данные, следовательно, не нужно регулярно подавать. Комплексные исследования, которые также охватывают микро-предприятия (уличных торговцев, ремонтные мастерские), проводятся только раз в пять лет. Сред мелких компаний также осуществлялась выборочная проверка. Но она не слишком прозрачная, и бывает не так уж часто», говорит Вуд.

Лучшие имеющиеся данные

Совсем недавно, Китай объявил о реформах в экономической статистике. Но это в первую очередь касается не того, каким образом собирают данные, а практики обнародования. В будущем, необходимо будет, к примеру, в третьем квартале сообщить не только, насколько выросли экономические показатели в совокупности, но также и отдельные цифры за предыдущий квартал. Китай хочет сделать более видимыми краткосрочные колебания и, таким образом, приблизиться к международным статистическим стандартам.

Структурные трудности будут существовать независимо от этого, говорит исследователь Хольц. Орган, ответственный за отдел промышленных предприятий в Национальном статистическом агентстве, сравнительно небольшой, а стимул для компаний называть неправильные цифры – сравнительно большой. Потому что в прошлом ежемесячные данные, которые учреждения сообщали по интернету, становились открытыми, а в интернете конфиденциальные файлы можно купить. «Затем можно прочитать, сколько прибыли получили отдельные компании. Это никогда не должно было просочиться в открытый доступ», говорит Хольц. В зависимости от их стратегической конкурентной ситуации, менеджеры могут быть заинтересованы в том, чтобы предоставлять слишком высокие или слишком низкие данные.

Несмотря на все эти ограничения, исследователь считает официальные данные наилучшими имеющимися данными о развитии экономики Китая. О названном в честь премьер-министра Китая «Индексе Ли Кэцян», в котором, например, индикаторами выбраны потребление электроэнергии и железнодорожный груз, он не высокого мнения. «У этого показателя также есть свои слабые стороны. Там можно просто увидеть тенденцию, но в целом, я думаю, что официальные цифры лучше». Данным, после десятичной дроби, Хольц также не доверял бы. Данные, которые собираются властями, оставляют некоторую свободу – и поскольку в статистических органах также известно, какую цель преследует государство, они могут быть подкорректированы. Принципиальных сомнений не установлено.