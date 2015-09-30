Всемирный банк ухудшил прогноз по спаду экономики России

Всемирный банк (ВБ) ухудшил свою оценку по спаду ВВП РФ в 2015 году до 3,8% с 2,7% по июньскому прогнозу, говорится в докладе организации, опубликованном в среду, пишет Прайм.

Таким образом, Всемирный банк вернулся к своим апрельским оценкам экономического спада экономики РФ в текущем году. На фоне стабилизации цен на нефть ВБ в июне пересмотрел спад ВВП России в 2015 году с 3,8% до 2,7%. Тогда свою оценку организация делала исходя из ожидания, что средняя цена на нефть в 2015 году составит 58 долларов за баррель.

Теперь же в базовый сценарий заложен последний прогноз Всемирного банка в отношении цен на нефть: цены будут стабильными и составят в среднем 53 доллара за баррель в 2015 и 2016 годах и 55 долларов за баррель в 2017 году.

"В базовом сценарии прогнозируется, что реальный ВВП России сократится на 3,8% в 2015 году и на 0,6% в 2016 году, а в 2017 году сокращение сменится небольшим ростом в размере 1,5%", - говорится в докладе.

Читайте такжеМВФ ухудшил прогноз для экономики России

В рамках пессимистического сценария, основанного на более низких ценах на нефть, Всемирный банк прогнозирует спад ВВП РФ на 4,3% в 2015 году и на 2,8% в 2016 году. "В данном сценарии предполагается, что цены на нефть продолжат падение во втором полугодии 2015 года и составят за последние шесть месяцев года в среднем 43 доллара за баррель. В результате средняя цена за 2015 год составит 50 долларов за баррель, а затем опустится до 40 долларов за баррель в 2016 и 2017 годах", - отмечается в документе.

Читайте такжеMoody's ухудшило прогноз по экономике России

Оптимистический сценарий исходит из более высоких цен на нефть: 58 долларов за баррель в 2015 году, 63 долларов в 2016 году и 67 долларов в 2017 году. В этом случае прогнозируется, что ВВП РФ сократится на 3,1% в 2015 году, а затем вырастет на 1,3% в 2016 году и на 1,7% в 2017 году.