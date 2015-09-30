Китай пытается остановить отток капитала - снизил лимит на снятие денег за рубежом
Китай снизил лимит наличных, которые владельцы китайских банковских карт могут снимать за рубежом. Данная мера является очередной попыткой противодействовать выводу капитала из страны.
Валютный регулятор Китая установил новый годовой лимит на снятие наличных с карт китайской платежной системы UnionPay, сообщил представитель UnionPay Со, передает Прайм.
Представитель Государственного валютного управления в среду заявил, что данный лимит относится также к снятию денег с использованием карт Visa и Mastercard, выпущенных китайскими банками. Он добавил, что держатели карт, превысившие лимит, будут добавлены в список наблюдения UnionPay и не смогут более снимать наличные за рубежом.
В течение последних трех месяцев текущего года держатели карn UnionPay смогут снять за рубежом до 50 000 юаней (7865 долларов США). В 2016 году лимит за весь год составит 100 000 юаней, сказали в UnionPay.
Читайте такжеЦБ Китая заявляет, что девальвация юаня носит временный характер
Ранее в Китае был введен дневной лимит на снятие денежных средств – 10 000 юаней, который является частью ограничительных мер по выводу денег за рубеж.
Данные меры являются попыткой Пекина контролировать отток капитала. В Народном банке Китая ранее в этом месяце отметили снижение валютных резервов на 93,9 млрд долларов, что стало самым большим снижением за всю историю, после того, как 11 августа центральный банк принял неожиданное решение о девальвации юаня примерно на 2%.