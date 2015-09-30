Китай пытается остановить отток капитала - снизил лимит на снятие денег за рубежом

Валютный регулятор Китая установил новый годовой лимит на снятие наличных с карт китайской платежной системы UnionPay, сообщил представитель UnionPay Со, передает Прайм.

Представитель Государственного валютного управления в среду заявил, что данный лимит относится также к снятию денег с использованием карт Visa и Mastercard, выпущенных китайскими банками. Он добавил, что держатели карт, превысившие лимит, будут добавлены в список наблюдения UnionPay и не смогут более снимать наличные за рубежом.

В течение последних трех месяцев текущего года держатели карn UnionPay смогут снять за рубежом до 50 000 юаней (7865 долларов США). В 2016 году лимит за весь год составит 100 000 юаней, сказали в UnionPay.

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Ранее в Китае был введен дневной лимит на снятие денежных средств – 10 000 юаней, который является частью ограничительных мер по выводу денег за рубеж.

Данные меры являются попыткой Пекина контролировать отток капитала. В Народном банке Китая ранее в этом месяце отметили снижение валютных резервов на 93,9 млрд долларов, что стало самым большим снижением за всю историю, после того, как 11 августа центральный банк принял неожиданное решение о девальвации юаня примерно на 2%.