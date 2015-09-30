Россия призналась в своей неспособности сбалансировать бюджет

Минфин РФ пока не видит возможности сбалансировать бюджет с учетом всех озвученных ранее предложений даже к концу 2018 года, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление первого замминистра финансов РФ Татьяны Нестеренко.

"Даже если мы рассчитываем на обсуждаемые решения — по снижению уровня индексации (пенсий), по уточнению возраста пенсионного для военнослужащих, для госслужащих, еще несколько решений у нас было, которые были заложены в основных направлениях бюджетной политики, — даже с учетом этого мы пока серьезно не балансируем бюджет к концу 2018 года", — сказала Нестеренко журналистам.

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Как сообщал УНИАН, ранее глава российского Минфина Антон Силуанов предложил повысить пенсионный возраст уже с 2016 года из-за исчерпания средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния к 2018 году.