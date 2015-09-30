Минфин разместил полученные $200 миллионов для "Нафтогаза" на депозите в "Укргазбанке"

Министерство финансов Украины разместило временно свободные средства в объеме 200 миллионов долларов, полученные от правительства Германии через немецкий государственный банк развития KfW для НАК "Нафтогаз Украины", на депозитном счете в государственном "Укргазбанке" до 1 декабря 2015 года.

Как сообщается на сайте Минфина, данное решение согласовано с правительством Германии и руководством KfW и принято в соответствии с действующим законодательством Украины по результатам проведенного конкурса среди банков.

В сообщении отмечается, что по предложению правительства Германии часть средств по займу KfW используется для внесения дополнительной валютной ликвидности в банковскую систему, что поможет привлечь НАК "Нафтогаз Украины" необходимые кредитные ресурсы в украинских банках на покрытие временного кассового разрыва в результате закупки газа и позволит компании уверенно профинансировать программу закачки газа в подземные хранилища в последние недели перед началом отопительного сезона для успешной подготовки и прохождения зимнего периода Украиной.

Также сообщается, что ставка за пользование банком бюджетными средствами установлена на уровне 5% годовых, и помимо этого банк в рамках заключенного депозитного договора обязан удерживать облигации внутреннего госзайма в объеме не менее 120% этого депозита в течение всего времени его размещения.

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Как сообщал УНИАН, международные финансовые организации во главе со Всемирным банком предоставят Украине пакет финансовой помощи общим объемом порядка 1 миллиарда долларов для оформления сделки по покупке газа между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом".

Средства в виде кредитов и гарантий позволят устранить одно из центральных препятствий в вопросе поставок газа, существующих между Киевом и Москвой и обуславливающих возможность дефицита топлива для европейских потребителей.