Профицит госбюджета в августе составил почти 10 миллиардов - Нацбанк

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины, опубликованном на сайте регулятора.

Согласно приведенным данным, по итогам января–августа кумулятивное сальдо госбюджета также является положительным и составляет 7,7 миллиарда гривень, при этом за аналогичный период прошлого года госбюджет был сведен с дефицитом на уровне 35,2 миллиарда гривень.

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Как сообщал УНИАН, государственный бюджет по итогам января-июля был сведен с дефицитом в 2,3 миллиарда гривень, что в 14,3 раза меньше дефицита за аналогичный период прошлого года в 32,8 миллиарда гривень.

Действующий госбюджет Украины на 2015 год предполагает доходы на уровне 502,260 миллиарда гривень, расходы – 566,870 миллиарда гривень, предельный объем дефицита – 75,820 миллиарда гривень, или 4,1% ВВП, потолок госдолга – 1,394 триллиона гривень.