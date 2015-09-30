Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 23 копейки

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 1 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2129,5636 (30 сентября – 2152,7544)

100 EUR – 2385,7501 (30 сентября – 2411,9460)

10 RUR – 3,2396 (30 сентября – 3,2501)

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Как сообщал УНИАН, 30 сентября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,15/21,25 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,6490/23,7590 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3220/0,3240 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,2956 гривни/доллар, к этому часу было заключено 665 сделок на сумму 525,95 миллиона долларов.