Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 23 копейки
Официальный курс НБУ на 1 октября: 100 USD – 2129,5636 грн; 100 EUR – 2385,7501 грн; 10 RUR – 3,2396 грн.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 1 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2129,5636 (30 сентября – 2152,7544)
100 EUR – 2385,7501 (30 сентября – 2411,9460)
10 RUR – 3,2396 (30 сентября – 3,2501)
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Как сообщал УНИАН, 30 сентября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,15/21,25 гривни/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,6490/23,7590 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3220/0,3240 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,2956 гривни/доллар, к этому часу было заключено 665 сделок на сумму 525,95 миллиона долларов.