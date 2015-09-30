Платежный баланс Украины в январе-августе сведен с дефицитом $349 миллионов

Платежный баланс Украины в январе-августе 2015 года сведен с дефицитом 349 миллионов долларов, что в 13 раз меньше дефицита на уровне 4,587 миллиарда долларов за аналогичный период 2014 года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По предварительным данным НБУ, в августе платежный баланс сведен с профицитом на уровне 513 миллионов долларов против дефицита на уровне 42 миллиона долларов годом ранее.

Регулятор отметил, что формирование профицита платежного баланса в августе и получение второго транша Международного валютного фонда в рамках программы EFF на 1,7 миллиарда долларов обусловило рост международных резервов до 12,6 миллиарда долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода на 4 месяца.

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Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины в январе-июле 2015 года был сведен с дефицитом 862 миллиона долларов, что почти в 5,3 раза меньше дефицита на уровне 4,545 миллиарда долларов за аналогичный период 2014 года.

В 2014 году платежный баланс Украины был сведен с дефицитом 13,307 миллиарда долларов против профицита в 2,023 миллиарда долларов по итогам 2013 года.