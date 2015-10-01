В России растет число недовольных экономическим кризисом

Это следует из аналитического материала, подготовленного экспертами Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), пишет РБК.

Россияне все больше осознают негативные перспективы: количество граждан, смотрящих в будущее с уверенностью, к осени резко сократилось, свидетельствуют свежие опросы.

«Существенное отличие от предыдущих периодов нашего наблюдения — нарастающая неудовлетворенность населения ухудшающимися социально-экономическими условиями», — отмечается в бюллетене. Если зимой и весной существенная доля населения оценивала состояние экономики как стабильное, то к концу лета «наметился тренд перехода части «лояльных кризису» граждан в число недовольных или пессимистично настроенных».

Выросла доля тех, кто прогнозирует ухудшение экономики в течение 1–2 лет и дольше (34% в августе против 27,6% в апреле), одновременно сократилась доля тех, кто ожидает улучшения ситуации (до 21,2% опрошенных в августе с 38,3% в апреле).

Рост негативных ожиданий отмечается во всех типах поселений, но особенно сильно беспокоятся жители мегаполисов, говорится в бюллетене. Доля респондентов крупных городов, ожидающих для себя негативных последствий, выросла до 20%. При этом 70% жителей крупных городов уже затронуты кризисом, утверждают эксперты.

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В первом полугодии 2015 года число бедных в России выросло. Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума составила 15,1%, что на 2 п.п. выше уровня соответствующего периода 2014 года. Бедное население, раньше чаще отмечавшее позитивные перемены, перестало их замечать. А средне- и высокообеспеченные респонденты мало изменили свои оценки.

В январе—августе 2015 года денежные доходы снижались медленнее, чем заработная плата, отмечается в бюллетене. В структуре доходов населения во втором квартале 2015 года (по сравнению с тем же кварталом прошлого года) уменьшилась доля оплаты труда и доходов от предпринимательства, но выросла доля социальных выплат (с 18,8% до 19,3%) и доходов от собственности (с 4,8% до 6,1%), пишут эксперты.

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Возможности для сдерживания падения реальных располагаемых денежных доходов населения исчерпываются, делают вывод аналитики. Покупательная способность, уже значительно сократившаяся, может к концу года упасть еще сильнее. Риски бедности населения, особенно пенсионеров и семей с детьми, в этих условиях могут еще больше возрасти.