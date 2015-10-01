Российская система платежных карт не может обойтись без защиты Visa и MasterCard

В России национальная система платежных карт (НСПК) обрабатывает платежи в интернете по картам Visa и MasterCard с технологией 3D Secure, используя сервисы Visa и MasterCard.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники на банковском рынке.

НСПК не может обеспечить повышенную защиту интернет-операциям по картам, более того, в планах НСПК вообще отсутствуют планы на получение лицензии по 3D Secure.

Технология 3D Secure обеспечивает безопасность платежей в интернете, для аутентификации клиенту на мобильный отправляется динамический код. Лицензия на 3D Secure есть далеко не у всех, когда клиент проводит операцию по своей карте через банк, у которого нет дополнительной защиты, тогда вся ответственность ложится на банк-эмитент, то есть банк, который выдал карту клиенту.

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Однако у большинства банков все же есть 3D Secure так как, финансовые организации не хотят нести дополнительные риски и работать без нее. Актуальность дополнительной интернет-защиты обусловлена ростом интернет-операций.