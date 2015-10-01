Всемирный банк дал прогноз по России: нищая старость, без нефти и резервов до 2050 года

В 2015 году российская экономика столкнулась с двойным шоком — резким падением доходов от экспорта и уровня жизни граждан, адаптация не закончится до 2017 года, как пишет "Коммерсант", таково мнение экономистов московского офиса Всемирного банка.

Даже если цена нефти в короткой перспективе вырастет, к 2050 году стареющее и сокращающееся население и падающие нефтегазовые доходы могут привести к долгосрочной стагнации экономики и росту госдолга до 272% ВВП, констатирует очередной доклад ВБ об экономике РФ. В ближайшей перспективе избежать такого сценария поможет перераспределение ресурсов в несырьевые секторы при жесткой бюджетной экономии и росте конкуренции, а в отдаленной — реформы рынка труда и пенсионной системы.

Читайте такжеЕБРР: рецессия в России усугубляетсяДоклад московского офиса Всемирного банка (ВБ) об экономике России обнаруживает, что шоки, с которыми столкнулась экономика, самые мощные за последние 15 лет. Цифры свидетельствуют, что сокращение валовых внутренних доходов, вызванное падением цен на сырье в 2015 году, стало максимальным с 1997 года, а падение частного потребления — самым быстрым с 1998 года. Девальвация рубля не позволила большинству торгуемых секторов (сельское хозяйство и обработка) воспользоваться ценовым конкурентным преимуществом на внутреннем и внешнем рынках — выпуск и инвестиции в них продолжают сокращаться, несмотря на правительственную программу импортозамещения. Исключением стали лишь экспортеры сырья: они единственные вносят положительный вклад в рост ВВП, но только благодаря рекордному сжатию импорта в ответ на шоковое падение внутреннего потребления. Но и сырьевики уже не вытягивают экономику — вклад торгуемых секторов в рост ВВП в первом полугодии впервые с 2009 года стал отрицательным, считают в ВБ.

В 2009 году правительство смогло компенсировать провал частного потребления ростом бюджетных расходов, но текущий кризис этого не позволил: из 2,3 млрд руб. антикризисных трат правительства на соцрасходы ушло лишь 296 млн руб.

Оценки ВБ более чем подтверждают опубликованные данные Росстата о структуре падения ВВП в первом полугодии.

Но дело даже не в том, сможет ли правительство справиться с краткосрочной стабилизацией экономики, что требует выбора эффективной стратегии по развитию нового бизнеса и конкуренции в несырьевом секторе. Основный посыл доклада ВБ заключается в том, что период адаптации к новым реалиям продлится до 2050 года и правительство России будет вынуждено приспосабливать экономику к долгосрочной трансформации, вызванной старением и сокращением населения. И без того сложную задачу усугубляют условия крайне ограниченных ресурсов и уменьшения поступлений от нефтегазового сектора, объемы добычи в котором расти не будут.