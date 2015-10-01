США избежали блокировки работы правительства: Обама подписал бюджетный закон

Об этом сообщает Прайм со ссылкой на Белый дом.

Соответствующий документ ранее в среду приняли палата представителей и сенат конгресса США. Если бы этого не произошло до 1 октября, федеральное правительство приостановило бы работу ряда учреждений и наступил так называемый "шат-даун", как это было в последний раз в 2013 году.

Теперь администрации США и конгрессу предстоит до 11 декабря согласовать проект бюджета страны на 2016 год, чтобы работа правительства вновь не оказалась под угрозой.

По мере приближения нового финансового года, который наступает в США с 1 октября, между Белым домом и республиканцами в конгрессе обострились споры по целому ряду статей проекта бюджета страны. В частности, республиканцы предлагают серьезно сократить оборонные расходы, а также расходы в сфере здравоохранения, поскольку полагают, что предложенные администрацией США суммы слишком велики для федерального бюджета.

«Хорошая новость заключается в том, что республиканцы позволили избежать закрытия правительства второй раз за два года», - заявил Обама. Плохой новостью, по его словам, также является то, что именно благодаря республиканцам угроза блокировки роботы правительства возникает второй раз за два года. В прошлый раз это произошло в октябре 2013 года, когда республиканцы настаивали на отказе в финансировании закона Обамы о здравоохранении.

В прошлые годы в качестве аргумента в спорах республиканцы отказывались принимать бюджет и фактически блокировали работу федерального правительства. В этот раз противники Обамы не стали прибегать к "шат-дауну" - непопулярной мере в глазах избирателей с учетом предстоящих через год президентских выборов.