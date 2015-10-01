Украина встретится с кредиторами 5 октября в Лондоне и 6 октября в Нью-Йорке

Министр финансов Украины Наталия Яресько проведет встречи с инвесторами и веб-трансляции по вопросу реструктуризации долгов 5 октября в Лондоне и 6 октября в Нью-Йорке, сообщается на сайте Министерства финансов.

По информации Минфина, до этих встреч министр намерена провести веб-презентацию для инвесторов 2 октября в Киеве в 10:00 по киевскому времени (8:00 по Лондону / 3:00 по Гонконгу).

Встречи с инвесторами состоятся в офисах компании «White and Case» - 5 октября в Лондоне в 15:00 по лондонскому времени (10:00 по Нью-Йорку), 6 октября - в Нью-Йорке в 14:30 по местному времени (19.30 по лондонскому времени).

В сообщении отмечается, что поскольку максимально допустимое количество присутствующих на встречах в Лондоне и Нью-Йорке составляет до 100 человек, необходима предварительная регистрация, а места будут заниматься по принципу «первый пришел - первый занял место».

В ходе встреч и презентаций Минфин намерен ознакомить присутствующих с основными пунктами операции Украины по реструктуризации внешнего долга, предложенной для голосования владельцам ее государственных и гарантированных государством облигаций, а также представить информацию о процессе принятия инвесторами предложенной реструктуризации и ее практической реализации.

Как сообщал УНИАН, 27 августа Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. Реструктуризация предполагает полное списание 3,8 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита в сумме 11,5 млрд долл. на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

Кабинет министров Украины с 23 сентября начал процедуру реструктуризации государственного и гарантированного государством долга и его списания, которая закончится ориентировочно до 1 декабря текущего года, для чего временно приостановил выплаты по 9 из 14 серий облигаций внешнего госзайма и гарантированных государством еврооблигаций ГП «Фининпро», входящих в периметр реструктуризации, включая еврооблигации с погашением в сентябре и октябре 2015 года.

Согласно обнародованному правительством меморандуму об условиях обмена государственных и гарантированных государством еврооблигаций 14 октября ожидается собрание с кредиторами для завершения голосования в поддержку предложенных Украиной условий.