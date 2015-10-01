Гривня продолжает укрепляться – на межбанке 21,20 за доллар
12:34, 01 октября 2015Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,5580/23,6630 грн/евро
Нацбанк на сегодня укрепил официальный курс гривни на 23 копейки / Фото УНИАН
В четверг, 1 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,10/21,20 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,5580/23,6630 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3230/0,3260 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 21,1943 грн/долл., к этому часу было заключено 77 сделок на сумму 30,40 млн долл.
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