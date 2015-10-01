Штат Фискальной службы до конца года сократят на 20%

Штат Государственной фискальной службы до конца года будет сокращен на 20%, об этом в ходе брифинга заявил глава службы Роман Насиров.

Насиров отметил, что на сегодняшний день в руководящем составе Государственной фискальной службы заменено более 600 руководителей.

По его словам, также сократится в два раза количество территориальных органов налоговых инспекций - с 311 до 161, при этом увеличится количество центров по обслуживанию налогоплательщиков.

"После того, как на прошлой неделе Министерство финансов согласовало наше новое штатное расписание, мы готовы переходить в новую структуру с одновременным обновлением кадрового состава. Сотрудники ГФС - как центрального аппарата, так и территориальных органов - не будут переводиться на должности автоматически", - заявил Насиров.

По словам главы службы, в процессе реорганизации ГФС примет участие консорциум из независимых НR-профессионалов.

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Как сообщал УНИАН, институциональная реформа ГФС является одним из предварительных условий для выделения Украине третьего транша в рамках программы расширенного финансирования EFF от ключевого кредитора страны Международного валютного фонда.

В мае в ГФС сменилось руководство и на должность главы службы был назначен Роман Насиров. Он был избран в ходе конкурса.