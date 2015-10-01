Теневой экспорт из Украины в Россию через Крым составляет $1-2 миллиарда в год – эксперты

Теневой экспорт из Украины в Россию через территорию оккупированного Крыма в денежном эквиваленте составляет 1-2 миллиарда долларов в год, заявил экономист Тарас Завгородний на брифинге в Киеве.

"Фактически эта зона используется в качестве черной дыры для реэкспорта в Российскую Федерацию. Там около 1-2 миллиарда долларов теневого экспорта в Россию", - сказал он.

По словам народного депутата Игоря Луценко, присутствовавшего на брифинге, приток грузового транспорта из Крыма свидетельствует о значительных объемах экспорта, который не фиксируется на украинской границе.

"На протяжении одного из последних месяцев 32 фуры нетто оттока из Крыма было. Это теневой экспорт Украины", - подчеркнул депутат.

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Как сообщал УНИАН, Украина в январе-июле 2015 года поставила в Крым товаров на общую сумму 472,149 миллиона долларов, что в 26 раз больше объема поставок товаров из Крыма на материковую часть страны на сумму 18,090 миллиона долларов.