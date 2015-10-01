Госказначейство отчиталось о новом рекорде – более 47 миллиардов на счетах
Остаток средств на едином счете Госказначейства на начало октября снова обновил максимум за последние 12 лет
Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 октября 2015 года составил 47,128 млрд грн, сообщается на сайте Госказначейства.
Согласно приведенным данным, за 12 лет - с начала 2003 года, остаток средств на ЕКС на начало октября стал максимальным остатком на начало месяца за этот период.
По сравнению с началом предыдущего месяца остаток средств на ЕКС вырос на 1,275 млрд грн, или на 2,8%, в годовом выражении - в 4,7 раза, по сравнению с началом года - в 16 раз.
Напомним, объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступлений налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.
Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 сентября 2015 года составил 45,853 млрд грн.