Оборот внешней торговли с Россией за полгода сократился вдвое

Оборот внешней торговли товарами и услугами Украины с Российской Федерацией в первом полугодии 2015 года по сравнению с первым полугодием 2014 года сократился в 2,2 раза – до 7,829 миллиарда долларов, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно приведенным данным, дефицит внешней торговли товарами и услугами с РФ в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился в 1,5 раза – до 725 миллионов долларов.

Экспорт товаров и услуг за этот период снизился в 2,3 раза – до 3,553 миллиарда долларов, импорт – в 2 раза, до 4,277 миллиарда долларов.

Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

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Как сообщал УНИАН, профицит внешнеторгового баланса Украины по итогам первого полугодия 2015 года составил 2,890 миллиарда долларов, что на 227,9 миллиона долларов, или на 8,6%, больше профицита за аналогичный период прошлого года в 2,662 миллиарда долларов.