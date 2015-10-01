Минэкономразвития привлечет независимых аудиторов к проверкам экспортно-импортных операций госкомпаний

Министерство экономического развития и торговли Украины проведет проверки экспортно-импортных операций, которые осуществляют государственные компании с привлечением посреднических структур, и привлечет к этому процессу независимых аудиторов. Об этом в комментарии УНИАН рассказал заместитель министра экономического развития и торговли Руслан Корж.

"После того, как мы инициировали проверки ведущих 20 государственных компаний, премьер-министр Арсений Яценюк поручил Госфининспекции во взаимодействии с другими органами власти активно начинать этот процесс. Мы в нем участвуем. И сейчас мы предлагаем сконцентрироваться на посреднических экспортно-импортных операциях госкомпаний с сомнительными посредниками и особенно компаниями, которые находятся в странах, не совпадающих со страной покупки и страной поставки продукции", - сказал Корж.

Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация и возникающие проблемы требуют комплексных решений. "Мало просто прийти и по старинке провести ревизию. Она, образно говоря, показывает лишь одно: красиво ли играет пианист. Но нам важно, что именно он играет! Для этого нужна сфокусированная проверка, которая должна сопровождаться не только анализом работы предприятия, но и встречной проверкой со стороны силовых органов, разведывательных структур, общением с заказчиками. Для этого мы привлекаем "Большую четверку" - менеджеров, руководителей отраслевых направлений из групп расследований мошенничества и спорных ситуаций. Уже две компании подтвердили, что готовы подключиться к работе", - рассказал Корж.

Он привел в пример государственное унитарное предприятие "Электротяжмаш" (Харьков), которое, по контрактам, поставило энергооборудование британской компании, хотя по факту такого экспорта непосредственно в Великобританию не было.

"На госпредприятии "Электротяжмаш" порядка 80-90% контрактов - экспортные. Из них около 70% проходят через посреднические структуры, 93% таких контрактов с британскими компаниями. У нас что, есть экспорт энергетического машиностроения в Великобританию? Нет, оно идет в Россию. Почему британская компания платит рубли нашему предприятию? - задался вопросом Корж. – Другой вопрос: по какой цене приобретается продукция конечным потребителем в России? И тут я скажу с уверенностью: эта цена существенно выше той, по которой была отпущена продукция. Разница где-то оседает, деньги не приходят на предприятие. Продукция, которая закупается по импорту, также покупается с превышением цены на 40-50%. Вот и получается, что деньги вымываются и предприятие рисует, по сути, чистый финансовый результат на минимальном уровне».

Корж сравнил ситуацию на другом предприятии того же сектора – на "Турбоатоме". "Возьмем, к примеру, "Турбоатом", где доля государства составляет 75%. "Турбоатом" и "Электротяжмаш" - это родственные предприятия, которые работают в одном секторе, участвуют в аналогичных тендерах, даже расположены на близких площадках. В то же время, при сопоставимых показателях выручки, чистая прибыль у "Турбоатома" значительно - более чем в 30 раз! - превышает результаты "Электротяжмаша"! Почему, собственно?" - подчеркнул Корж, добавив, что два предприятия – это лишь один из случаев.

По его словам, сегодня Минэкономразвития ждет технических решений Секретариата Кабмина, которые позволят полноценно запустить процесс проверок. "Как только Секретариат Кабмина подготовит поручение премьер-министра и передаст перечень проверок в Госфининспекцию, начнется формирование рабочих групп (проверяющих - УНИАН) с привлечением Минэкономики, МВД и других ведомств. Мы очень надеемся, что время тянуть не будут, и до конца года мы сможем получить уже результаты первых проверок. И по этим результатам принимать уже четкие кадровые решения. Мы настроены очень жестко", - резюмировал Корж.

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Как сообщал УНИАН, в середине сентября Министерство экономического развития и торговли Украины начало проверки 20 крупнейших государственных компаний в части объемов реализации продукции и их доходов. По данным министерства, общий объем убытков крупнейших государственных компаний за 2014 год составил порядка 101 миллиард гривень.