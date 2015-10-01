Экономика Украины достигла дна несколько месяцев назад и восстанавливается - Нацбанк

Экономика Украины достигла дна несколько месяцев назад, и сейчас наблюдается улучшение ситуации. Об этом сообщается на странице Национального банка Украины в социальной сети Facebook со ссылкой на слова первого замглавы НБУ Александра Писарука.

В сообщении отмечается, что благодаря позитивным сдвигам в экономике регулятор начал постепенное смягчение монетарной политики, снизив учетную ставку с 30% до 22%, а также делает первые шаги в направлении либерализации валютного рынка.

Ранее глава НБУ Валерия Гонтарева сообщала, что реальный ВВП Украины, по оценкам регулятора, в третьем квартале текущего года по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 1%.

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Как сообщал УНИАН, падение ВВП Украины во втором квартале 2015 года замедлилось до 14,6% в годовом выражении после падения на 17,2% в первом квартале.

Кабинет министров рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году, согласно которым падение ВВП страны ожидается на уровне от 11,9% до 5,5%.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда, Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка, ВВП Украины в 2015 году упадет на 9%.