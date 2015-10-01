Министры тоже плачут. За зарплатой

Еще немного, и не только у депутатов, но и у министров лопнет терпение. Ну не могут они больше быть практически волонтерами на государственной службе, получая смешные 5 тысяч грн. Умрут с голоду, бедняги, если им срочно не поднимут зарплату. Или, в крайнем случае, уйдут в отставку, громко хлопнув дверью.

Нет, я не шучу. Именно так и пытался представить ситуацию один из ведущих министров на встрече с журналистами, которая проходила в формате «оф рекордз» еще в средине августа. (Правда, не совсем понятно, зачем министр об этом говорил, ведь он до сих пор в отставку не ушел и вроде зарплату ему до сих пор официально не подняли).

Впрочем, недовольство зарплатой в общении с журналистами в том же формате «оф рекордз» высказывал и другой министр, назначенный по квоте пропрезидентского Блока Порошенко. Правда, сделал он это весьма оригинально. По его словам, в фракции БПП доплачивают министрам несколько меньше, чем это делает «Народный фронт» своим представителям в правительстве. Такая откровенность акул пера шокировала, но эта история наружу не выплыла.

Надо сказать, что в отличие от встреч «тет-а-тет» с журналистами, слуги народа публично до этого заявляли совершенно другое. Что пришли они в правительство не за зарплатой, а, чтобы страну спасти и реформы провести.

Честно скажу: так хотелось поверить в волонтерство министров. А почему нет? Страна проживает сложнейшие времена, сопротивляясь поглощению «русским миром». И реформы в стране – такое оружие против агрессора, как пушки и танки.К примеру, в интервью УНИАН в начале 2015 года замминистра инфраструктуры Владимир Омельян так и сказал, что они не только «наемные менеджеры, а в нынешней ситуации - менеджеры-волонтеры, поскольку предлагаемые правительством уровень зарплат и соцпакет даже выжить нормально не позволяют». Но они работают.

Но, оказалось, волонтерство – миф. Спустя какое-то время правда о официальных и неофициальных зарплатах министров стала выходить наружу.

В начале июля тему «черного кэша» поднял политический обозреватель Дмитрий Тузов, который заявил, что по его данным, госслужащим ежемесячно доплачивают от 3 до 50 тысяч долларов.

Позже появилось полноценное журналистское расследование, в котором четко указано, какой министр, у кого и сколько получает в «конверте». Не верите? Введите в поисковик заголовок материала «За что рестораторы доплачивают реформаторам» и много интересного узнаете.

Настоящая информационная бомба. Но в Администрации президента и в правительстве предпочли не замечать взрыва. Только министр юстиции Петренко отреагировал, заявив, что силовые структуры должны провести расследование. Но проведут ли расследование силовые структуры, если большинство сотрудников в правоохранительных органах точно также получают доплату в «конверте»?

Впрочем, понимая, что «зарплатного» скандала не избежать, многие министры решили и публично сменить риторику. 14 сентября министр с двойным гражданством Айварас Абромавичус уже на публичном мероприятии уже не скрывал своего разочарования низким жалованием.

«Давайте будем честными: невозможно качественно работать за 100 долл. или 200 долл.», - добавил глава Минэкономразвития.«Когда мы пришли в министерство, нам пообещали, что в течение 6 месяцев будет создан прозрачный фонд на основе западных донорских денег для дополнительных заработных плат. К сожалению, это пока еще не произошло. Мы слышим только, что возможно это будет с 1 января. Нужно ускориться», - сказал он.

Правда, после таких слов так и хочется спросить: а может ли учитель или врач работать качественно за те же 100 долларов? Вопрос, конечно же риторический. Как и вопрос о том, когда начнут создавать фонды западных доноров для врачей и учителей?

Но самое интересное, клянчит повышение зарплаты тот, кто за 2014 год заработал 15,6 млн грн. При этом на счетах Абромавичуса в банках – 2,7 млн грн., а доходы членов семьи министра составили 2,4 млн грн. Кроме того, в их собственности есть три земельных участка в Киевской области, квартира в Крыму и еще две – в Киеве.

Министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, пришедший в правительство из бизнеса, в отличии от своего коллеги, от слов сразу перешел к делу. Он разработал предложения по фонду оплаты труда на 2016 год. Согласно расчетам Мининфраструктуры, месячная зарплата министра инфраструктуры за увеличится с 6,109 тыс. грн до 83,190 тыс. грн и с вычетом налогов составит 70,5 тыс. грн., а зарплата его заместителей – с 5,113 тыс. грн до 58,750 тыс. грн. Если такие расчеты утвердит Минфин, поддержит премьер и президент, в Украине министр будет получать в 14 раз больше, чем среднестатистический украинец. Такого разрыва нет в ни одной цивилизованной стране.

Безусловно, зарплаты чиновникам нужно повышать. Особенно, среднему звену и разумных пределах. Безусловно, качественная работа должна достойно оплачиваться. Но давайте не забывать одну простую истину: еще никогда высокая зарплата не останавливала коррупцию.

Не говоря уже о моральной стороне вопроса. Почему министры, имеющие миллионные доходы (и это при низкой зарплате), требуют высокую зарплату? Неужели нельзя действительно поработать министром-волонтером на страну, ведущую войну с Россией и оказавшиеся в сложной экономической ситуации?

Николай Бабич